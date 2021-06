Els psicòlegs temen que els 36 euros de la visita creïn un precedent

Actualitzada 02/06/2021 a les 06:14

El Govern i els psicòlegs continuen negociant les condicions del programa impulsat per l’executiu per atendre totes les persones que han vist afectada la seva salut mental a causa de la pandèmia. El Col·legi de Psicòlegs i els responsables de Salut fa mesos que treballen per arribar a un acord i oficialment totes dues parts mantenen discreció sobre les converses i afirmen que el programa es posarà en marxa en breu. Des del col·legi s’insisteix que el preu de la visita, que el Govern proposa en 36 euros dels quals el 35% l’assumeix l’executiu i la resta el pacient, no ha sigut mai el problema. El cert, però, és que el col·lectiu tem que el preu de les sessions del programa creï un precedent a l’hora de negociar l’entrada dels professionals a la CASS.A més, en una acta de final de març d’una reunió de la junta amb els col·legiats consten queixen sobre el preu de les visites proposat per Govern perquè alguns professionals consideren que degrada la professió. Des del seu punt de vista, amb el pressupost destinat es poden pagar millor les sessions i això permetria atendre menys persones però fer-ho amb més qualitat. Tot plegat està creant certa divisió entre els professionals, que en alguns casos no se senten còmodes amb la manera de portar la negociació de la junta, especialment per la falta de comunicació.Per intentar tirar endavant el programa públic, el cap de Govern i el ministre de Salut es reuniran demà amb el col·legi.Els psicòlegs temen que el preu de la visita del programa, de 36 euros, pugui crear un precedent a l’hora de negociar l’entrada dels professionals a la CASS. El Govern ho desvincula.Oficialment, el col·legi i el Govern mantenen silenci sobre les discrepàncies. Hi ha actes de reunions passades, però, que mostren com el preu és un dels principals problemes per signar l’acord.Per intentar tirar endavant el programa, el cap de Govern, Xavier Espot, es reunirà amb el col·legi demà juntament amb el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.