Els casos actius continuen minvant i només n'hi ha 123

Actualitzada 02/06/2021 a les 06:16

La darrera onada de contagis de la Covid-19 continua amb el descens accelerat dels darrers dies i a l’última actualització sanitària que va fer el Govern, ahir, el total de casos actius era de 123. Aquest fet es produeix gràcies al fet que en les darreres 24 hores només s’han diagnosticat dos nous positius de coronavirus, mentre que s’han donat un total de 21 altes, així que hi ha 19 persones menys amb la malaltia.El total de contagis d’ençà que va començar la pandèmia és de 13.729, mentre que les persones que ja han superat la malaltia, després de les 21 que van rebre l’alta ahir, ja són 13.479, mentre que les defuncions, després que en les darreres setmanes no se n’hagi produït cap, continuen sent 127.Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, continua a un nivell molt baix. Més encara després que en les darreres 24 hores un dels ingressats hagi rebut l’altra, així que ja només són tres les persones que es troben a la planta Covid de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Tant l’UCI com l’ala habilitada a El Cedre per a Covid geriàtrica no compten amb cap ingrés. Amb relació al sistema escolar, el Govern va notificar que hi havia una aula totalment confinada i dues amb aïllaments parcials, mentre que set estaven en vigilància passiva.La vacunació amb les segones dosis de Pfizer manté el ritme i durant la jornada es van administrar 672 vaccins. A més a més, al capvespre el SAAS va informar que les 12.000 vacunes d’AstraZeneca provinents de França havien arribat, així que s’espera que les inoculacions de les primeres dosis puguin començar demà, com va dir la secretària d’Estat, Helena Mas.