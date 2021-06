El malbaratament alimentari, a enquesta

Actualitzada 02/06/2021 a les 06:40

El ministeri de Medi Ambient ha posat en marxa una enquesta per saber el malbaratament d’aliments que hi ha a les llars amb les respostes que els ciutadans donin a la plataforma VISC.ad. La consulta és per determinar el nivell de malbaratament alimentari de la població i per poder tenir elements objectius en l’elaboració i redacció de la llei d’economia circular.