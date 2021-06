El govern francès mantindrà l'actual estat d'emergència fins al 30 de setembre

Actualitzada 02/06/2021 a les 06:32

França mantindrà l’estat d’emergència fins al 30 de setembre, segons va publicar ahir el diari oficial. Entre les mesures que aquest estat permet al govern hi ha els tancaments o limitacions d’aforament en comerços o altres establiments que reben públic, les prohibicions de concentracions a la via pública o el toc de queda, que podrà imposar-se en una franja horària que va de nou del vespre a sis del matí.Un dels altres elements que s’hi inclouen és el certificat sanitari que demostri haver estat vacunat, tenir un test Covid negatiu o haver superat un contagi. En aquest sentit, es podrà exigir en esdeveniments amb grans concentracions de persones (com a regla general, amb més de 1.000) com concerts, competicions esportives, fires o salons. No obstant això, en l’actual desescalada han pogut obrir tots els comerços, els bars i restaurants, tot i que aquests només per atendre a la terrassa i tenint en compte que l’aforament és limitat.