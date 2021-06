El PS vol suprimir la proposició de llei i terceravia celebra deixar sense efecte l’adjudicació

El Govern deixarà avui sense efecte l’adjudicació al bufet Cases&Lacambra per a les esmenes a la proposició de llei dels actius digitals durant la reunió de consell de ministres. La concessió de l’assessorament, per la via directa i per un import de 75.000 euros, ha generat en els darrers dies una forta polèmica pel paper de l’executiu en la redacció d’aquest text. Així doncs, l’administració ha decidit fer marxa enrere i eliminar l’edicte del BOPA que va ser publicat la setmana passada i que literalment feia referència als “treballs d’assessorament en el marc de la redacció de les esmenes” de