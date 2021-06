El 15è Concurs d'iniciatives ambientals premia el nou programa 'Bestioletes'

Actualitzada 02/06/2021 a les 08:04

El secretari d’Estat de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, va fer entrega ahir a la tarda dels premis de la 15a edició del Concurs d’iniciatives ambientals, juntament amb la consellera de Medi Ambient, Mobilitat i Urbanisme del comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell. L’acte va premiar cinc projectes. El premi especial d’enguany en favor de l’economia circular va ser per a Residu zero de la botiga La Saboneria d’Escaldes-Engordany. En la categoria ciutadania i empreses, el primer premi va ser per al programa Bestioletes, presentat per Xavier Balmes i Jordi Tena, que és pot veure a la televisió del Diari TV, i el segon per a la iniciativa eCirc de Marissa McDonald. En la categoria escoles, el primer premi va ser per a la iniciativa la botiga d’intercanvi de l’escola andorrana d’Ordino i el segon per al projecte de fabricació de sabó per a la roba a partir d’oli reciclat del col·legi Sant Ermengol.