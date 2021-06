Correus espanyols dedica un segell a Antoni Morell

Actualitzada 02/06/2021 a les 14:16

L'escriptor Antoni Morell és el protagonista de l'última emissió filatèlica que ha fet enguany Correos i que ha dedicat a autors claus del panorama cultural andorrà. En aquest cas, segons afirma l'empresa espanyola, han rendit homenatge al "pare de la literatura moderna andorrana".La tirada d'aquesta emissió ha estat de 55.000 unitats i la data de llançament va ser el passat 23 d'abril. Aquesta tirada s'ha distribuït en plecs de 25 cadascun. El segell té un format horitzontal de 40,9 per 28,8 mil·límetres i el seu cost és de 0,70 euros. L'estamp que protagonitza Morell ha estat fet amb paper estucat, engomat i fosforescent i el procediment d'impressió ha estat l'offset.L'empresa justifica l'elecció de Morell com a protagonista arran de la seva pèrdua el 5 de gener de 2020 "d'un intel·lectual, profundament humanista, que al llarg de la seva vida va fer una profunda reflexió entorn de la societat, la història i el poble andorrà". Segons Correos, aquesta reflexió es va beneficiar de la seva polifacètica personalitat, que el va portar a exercir de professor, advocat, polític, ambaixador i sobretot, escriptor de novel·les, assajos i articles en diversos mitjans. De Morell en destaquen d'obra tres novel·les: Setembre lletaníes de mort; Borís I, rei d'Andorra i La neu adversa que conformen un repàs sobre la societat andorrana tradicional, basada en la llar, el paisatge i el clima d'alta muntanya, a més de l'economia de subsistència. La seva obra va ser mereixedora de diversos premis i reconeixements com el Premi Carlemany, el premi Sant Miquel d'Engolasters o el Premi Manel Cerqueda.Antoni Morell (1941) va néixer a Barcelona, fill de mare andorrana de qui va heretar la nacionalitat. Va passar per diversos seminaris de Barcelona d'on va rebre una extensa formació humanística i posteriorment va continuar els seus estudis en filosofia i història moderna i contemporània a la Universitat de Saragossa. La seva tasca professional va començar amb la docència, fins que el 1973 va ser nomenat Secretari General de Sindicatura. Va ser un dels pares del procés de "andorranización" de Principat i va impulsar la posada en marxa de l'Arxiu Nacional, la Biblioteca Nacional i l'Institut d'Estudis Andorrans. A més, el 1981 va ser nomenat Secretari General del primer Govern d'Andorra i entre 2005 i 2010 va exercir d'ambaixador extraordinari i plenipotenciari del Principat a la Santa Seu del Vaticà.