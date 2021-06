Concurs de logotips per la candidatura de la Unesco

Actualitzada 02/06/2021 a les 08:07

Les votacions per escollir el logotip que representarà la candidatura d’Andorra per ser reserva de la biosfera de la Unesco es van obrir ahir. Tothom qui vulgui té fins al 15 de juny per accedir a la plataforma de participació ciutadana que ha posat en marxa el Govern VISC –www.visc.ad– i escollir entre les 102 propostes que han dissenyat diversos alumnes de tercer i quart cicle de segona ensenyança.“Tenir un logotip no és una qüestió indispensable per omplir el dossier de la Unesco, però sí que d’alguna manera genera una identitat i un sentiment de pertinença. I alhora ens permet explicar el projecte als estudiants”, va expressar ahir el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert.Galabert va explicar que Govern ha estat treballant de manera molt intensa amb tots els equips directius dels diferents centres participants perquè els alumnes coneguin de primera mà qüestions relatives a les ciències socials i naturals presents en les reserves de la biosfera, com la sostenibilitat, el patrimoni cultural o la petjada ecològica. La proposta guanyadora, escollida per un jurat mutidisciplinari, es farà pública el 15 de setembre.