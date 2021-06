Casadevall calcula que calen vint incorporacions per resoldre la lentitud judicial

Actualitzada 02/06/2021 a les 13:35

El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, ha afirmat aquest matí que a través de les estadístiques realitzades a l'entorn de la preparació del pla de xoc per resoldre la lentitud judicial, es requereixen, almenys, una vintena de noves incorporacions entre secretaris judicials, administratius i oficials. "Estem en la fase d'afinar números, hem d'analitzar les demandes de cada batllia i veure com ho ajustem, però la xifra aniria per aquí", ha dit. Ho ha manifestat en declaracions posteriors al jurament d'un nou batlle, Sergi Costa, qui assoleix el càrrec després de superar el període de formació i de no poder jurar el passat mes d'abril per trobar-se de baixa laboral.Casadevall també ha assenyalat que arran de la implantació del nou codi de procediment civil, en el qual s'incrementa el preu de les còpies, el CSJ està duent a terme un escrit al Govern perquè modifiqui l'article referent a les fotocòpies i per aclarir la qüestió del segell que justifiquen el pagament de les taxes judicials. "Nosaltres apostem per crear un segell electrònic que es pugui imprimir al moment del pagament i eliminar els colors, i per l'altra banda considerem que les fotocòpies en paper s'han de cobrar, però les que se sol·liciten de manera electrònica, a través d'un usb, no haurien de tenir el mateix preu, ja que no suposen el mateix esforç", ha indicat.