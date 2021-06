Brussel·les manté la consideració de ciutadans de la UE als residents a Andorra

Actualitzada 02/06/2021 a les 12:54

Els ambaixadors davant la Unió Europea dels 27 països membres han decidit avui mantenir l'estatus de residents als ciutadans andorrans respecte als passos fronterers. Es tracta d'una mesura que es va aplicant des que la pandèmia va comportar la posada en marxa de restriccions a les fronteres dels països membres de la UE. En aquest sentit, els residents a Andorra, així com els de San Marino, el Vaticà i Mònaco, continuen sent considerats com a residents a la Unió Europea i només han de complir les mesures que cada estat membre té adoptades per les seves fronteres per ingressar-hi.Els representants diplomàtics ho han ratificat avui en una reunió en què han acordat incloure al Japó en la reduïda llista de països als quals manté la seva frontera oberta sense restriccions per considerar que no suposen un risc seriós per a la propagació del coronavirus, però han deixat fora al Regne Unit tot i que alguns països membre van plantejar la seva inclusió en els últims dies.Aquestes decisions que han de ser encara formalitzada pels 27, previsiblement en la reunió de ministres de Transport de demà, responen a la revisió periòdica que els estats membre realitzen d'aquesta llista.Els 27 van acordar al juliol de l'any passat crear una llista de països als quals permetre els viatges considerats "no essencials" perquè la seva situació epidemiològica és igual o millor que la de la Unió Europea. L'objectiu era reactivar gradualment el turisme extracomunitari, però les dificultats per controlar la pandèmia van deixar aquest projecte en menys d'una desena de destinacions permeses.Amb tot, es tracta d'una recomanació que els Estats membres convenen seguir per evitar el caos dels primers mesos de pandèmia per la descoordinació entre països, però no és d'obligat compliment, ja que les competències en matèria de fronteres són exclusives de les autoritats nacionals.