Bars i restaurants podran obrir fins a les dotze de la nit

Actualitzada 02/06/2021 a les 18:19

Els bars i els restaurants podran obrir a partir de demà de manera ininterrompuda entre les 7 hores i la mitjanit amb l'alleugeriment de restriccions per la Covid que ha anunciat aquesta tarda el ministre de Salut. Joan Martínez Benazet ha destacat que "les bones dades sanitàries, que el 41% de la població vacunable té una dosi i que demà es reprèn la vacunació per a menors de 42 anys" s'amplia l'horari dels establiments i es permet que hi hagi 8 persones per taula a les terrasses, 6 a interiors i s'elimina l'obligació de tenir un registre de clients a les terrasses. El ministre ha remarcat que no s'han detectat brots generats per persones que compartien taula en exteriors de bars i restaurants.L'alleugeriment de mesures inclou l'ampliació de les persones que es poden reunir en celebracions com batejos, bodes i comunions que poden ser fins a 40 a interiors i de 100 a l'exterior. El límit augmenta fins a 100 persones a interiors i 200 a exteriors si es presenta un protocol de l'esdeveniment i es fan tests d'antígens als assistents. I en aquest cas a més es permet que en la celebració hi hagi ball.La relaxació de mesures afecta també als establiments de jocs recreatius que també poden ampliar horari fins a la mitjanit, a les reunions familiars i de treball que passen d'un límit de sis a vuit persones i en les sales de vetlla també hi pot haver al mateix moment un màxim de 8 persones.Martínez Benazet ha indicat que demà es reunirà amb els empresaris de locals d'oci nocturn per conèixer quines són les condicions mínimes que necessiten per reobrir els establiments respectant les mesures per evitar contagis de la Covid-19 "i que aquest estiu hi pugui haver oci nocturn".