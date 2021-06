Assandca i Vall Banc inicien el segon repte sobre el càncer de pròstata

Actualitzada 02/06/2021 a les 15:13

L'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), juntament amb Vall Banc, han llançat el segon espot i el segon repte de la campanya "Fes-t'ho Mirar!", amb l'objectiu de seguir conscienciant a la societat de la importància de la prevenció per a la detecció precoç del càncer. Avui s'ha presentat la segona acció de la campanya amb l'eslògan "Fes-t'ho mirar: consulta l'uròleg". La primera acció es va emmarcar en el càncer de còlon i aquesta ho fa en el de pròstata, amb motiu del dia mundial contra aquesta afecció, que és el pròxim 11 de juny. Segons informen les formacions en un comunicat, s'ha presentat, d'una banda, un espot que es podrà veure a RTVA, col·laborador de la iniciativa, i a les xarxes socials, i, de l'altra, un programa d'exercicis físics que es podrà seguir al llarg de set dies i reprendre's en qualsevol moment, ja que es publicarà al web d'Assandca.L'entitat explica que el càncer de pròstata és el més freqüent entre els homes i el segon que causa més morts (per darrere del de pulmó). En el segment d'homes majors de 75 anys és la primera causa de mort. Les causes del càncer de pròstata no són clares, però el risc de patir-lo augmenta amb l'edat, i per aquest motiu els metges recomanen visitar l'uròleg de manera regular a partir dels 50 anys. En aquest context, la segona part de la proposta es basa en un programa d'activitat física que cal seguir durant els set dies que dura la campanya. Aquest ha estat elaborat per Judith Arbós, preparadora física que col·labora amb Assandca des de 2016.La campanya, segons especifiquen, vol atacar el problema abans que es produeixi o en les seves primeres fases perquè el càncer de pròstata, en concret, evoluciona més lentament que altres variants. Aquesta acció és la segona de les quatre que s'efectuaran durant l'any. La primera estava dedicada al càncer de còlon, i les següents, al de mama i al de pulmó.