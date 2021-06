El director de l’Institut Cervantes, Luis García Montero, ens rep a la seu de l’ambaixada d’Espanya per parlar de l’arribada a Andorra de la institució, aquest any que en compleix 30.



Hi haurà presència de l’Institut Cervantes al Principat?

Estem pensant a tenir presència a Andorra. Forma part dels nostres plans de creixement especialment aquest any, que celebrem el trentè aniversari.



Quina serà la forma?

La idea que tenim, de moment, és que sigui una extensió del centre que tenim a Tolosa de Llenguadoc.



Què és una extensió

Les extensions són els primers passos per tenir presència en un país. Depenent d’un centre, que aquest cas

#1 molt bona idea

(02/06/21 08:11)