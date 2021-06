La filtració d’un esborrany sobre una reunió de poble genera malestar polític

La convocatòria d’una reunió de poble a Ordino per parlar sobre l’empresa Grifols i l’hotel Casamanya va provocar ahir un terratrèmol a la parròquia alta. D’una banda, el comú va desmentir ahir la data de la reunió i va parlar, en paraules del cònsol major, Josep Àngel Mortés, d’una filtració d’un esborrany amb l’objectiu de perjudicar el projecte, i que reflectia el dia 2 com a data de la trobada, desmentida per Mortés.



D’altra banda, el cap de l’oposició, Enric Dolsa, es va mostrar indignat al principi per no haver estar informat i, un cop aclarida la confusió, va dir que