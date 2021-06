Padreny demana a Govern si farà l'aeroport de Grau Roig si l'avala l'OACI

Actualitzada 01/06/2021 a les 15:30

El conseller general del PS Roger Padreny ha demanat al Govern si tirarà endavant el projecte de l'aeroport de Grau Roig si l'informe de l'Organització de l'Aviació Internacional (OACI) és positiu sobre l'equipament en una pregunta oral perquè l'executiu respongui en la sessió parlamentària de control del 10 de juny. El representant socialdemòcrata assenyala que en les respostes a les preguntes escrites que va plantejar el 30 d'abril l'executiu indicava que "la valoració de l'OACI, juntament a la que va emetre l'AAA, servirà per decidir si tècnicament és viable el projecte presentat, o bé si cal aturar l'estudi respecte d'aquest emplaçament”.Padreny recalca que existeixen informes que consideren inviable la construcció d'un aeroport al Bosc de Moretó "de forma repetida s'ha descartat tècnicament aquest terreny, tant en l'actualitat, com en un passat". El parlamentari fa referència a l'última avaluació de l'Autoritat Aeronàutica Andorrana del setembre passat que afirma considera "que les limitacions tècniques i afectacions a la seguretat són suficientment importants com per no continuar amb el projecte" i a una de l'OACI del 2007. El conseller general demana "coherència i rigor" al Govern i si en el cas que hi hagi "avaluacions contradictòries" preveu tirar igualment endavant les fases següents del projecte al Bosc de Moretó.