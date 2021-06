El testaferro de Zaplana hauria ingressat 6,4 milions a BPA

Actualitzada 01/06/2021 a les 17:35

La policia andorrana ha detectat 50 ingressos en efectiu per un valor de 6 milions d'euros d'un testaferro d'Eduardo Zaplana, segons informen diversos mitjans. En el marc del cas Erial, el jutjat d'Instrucció 18 de València, ha pogut conèixer el funcionament a l'estranger de la suposada trama que liderava l'exministre de Treball del Partit Popular espanyol Eduardo Zaplana. La investigació ha permès establir les connexions entre els fons a Andorra, Luxemburg i altres comissions il·lícites, que en total es tractaria de 20 milions d'euros. Algunes de les indagacions que s'han fet a altres països han aconseguit reconstruir l'entramat del cas, en el qual el testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló, ja investigat per blanqueig al Principat, en seria la peça clau.En un informe emès per la Policia Andorrana s'explica que la relació amb BPA va començar amb l'obertura d'un compte bancari de Barceló en el qual també hi constaven com a titulars la seva dona i la seva filla i hi van ingressar 6,4 milions d'euros. Els ingressos, segons el cos de seguretat, es van efectuar amb 50 operacions diferents entre el febrer de 2004 i el febrer de 2007, conceptudes com "entregues en efectiu" per un total de quasi 6 milions d'euros. De totes aquestes, es té coneixement que 43, les quals suposen 5,4 milions d'euros, responien al "sistema de compensació" amb 30 comptes numèrics i 11 societats a la vegada. En aquest sentit, segons l'informe BPA hauria facilitat a Barceló aquest mètode per mobilitzar els diners, que consistia en l'intercanvi metàl·lic amb altres clients. És a dir, uns clients actuaven com caixers automàtics per facilitar els diners en efectiu a altres sense que haguessin de pujar d'Espanya o baixar l'efectiu des d'Andorra i així evitar un control a la frontera. Suposadament, l'entitat bancària posava els clients en contacte entre ells i posibilitava les operacions per evitar la circulació de l'efectiu. Aquest sistema quedava amagat als extractes dels comptes bancaris com a reintegraments en efectiu.