Govern entrega un certificat de vacunació en quatre idiomes

Actualitzada 01/06/2021 a les 06:18

EL CASOS ACTIUS SE SITUEN PER SOTA DELS 150 I RESTEN QUATRE PERSONES INGRESSADES

El nombre de casos actius se situa per sota la línia de 150 i en l’actualització de les dades epidemiològiques realitzada ahir n’hi havia 142. Pel que fa al nombre de positius des que va començar la pandèmia de la Covid-19, el recompte s’eleva fins a 13.727, després que en els darrers tres dies s’hagin diagnosticat 34 nous casos. No obstant això, les mateixes altes que es van atorgar durant el mateix període van permetre la rebaixa que hi ha hagut dels casos actius en vuit. Així doncs, el total de persones que ja han superat la malaltia és de 13.458, mentre que les defuncions es mantenen en 127.Sobre la pressió al sistema sanitari, aquesta es mantenia estable amb quatre persones ingressades, totes a la planta Covid de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. “Les persones ingressades en les darreres setmanes o no estaven vacunades o no havien adquirit immunitat”, va apuntar Mas. Quant a les escoles, hi ha una aula totalment confinada i dues amb aïllaments parcials.

Les persones que reben les dues dosis de la vacuna reben un certificat que acredita que s’ha completat correctament la pauta de vacunació. Així ho va explicar ahir la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, durant la roda de premsa d’actualització de dades sanitàries i epidemiològiques. Mas va indicar que “en el document hi constarà la farmacèutica, el lot i la pauta que s’ha seguit en l’administració de la vacuna”.Aquest document és un pas previ al futur passaport Covid, tot i que actualment podria no ser suficient per viatjar a l’estranger, ja que sense el document comú les especificacions que requereix cada estat poden variar. No obstant això, i en previsió del seu ús, la secretària d’Estat va exposar que “l’hem implementat en quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès”. El certificat es va començar a lliurar durant el cap de setmana, motiu pel qual “les persones que hagin rebut ja la segona dosi i no tinguin el document es poden adreçar al seu centre d’assistència primària i allí se’ls facilitarà”.El procés d’administració de primeres dosis s’endarrereix, de moment, un dia. Divendres passat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va indicar que s’esperava que demà es poguessin començar les inoculacions amb els vaccins d’AstraZeneca que havien d’arribar provinents de França. No obstant això, al tancament d’aquesta edició encara no havien arribat. Aquesta situació, la d’endarreriment en aquest lliurament, ha provocat un canvi en la data. “És probable que el procés de vacunació amb primeres dosis es pugui iniciar dijous”, va comentar Mas.L’arribada, però, de les dosis d’AstraZeneca provinents de França encara no té una data concreta, motiu pel qual el 3 de juny podria no reiniciar-se la vacunació amb les primeres injeccions a l’antiga plaça de braus. Pel que fa a l’arribada dels altres vaccins que s’esperen, Mas va refermar que els de Pfizer provinents d’Espanya se’ls espera per a la setmana vinent, pels volts del dia 7, mentre que per als que han d’arribar de Portugal no hi havia data definida. Mas va indicar que les vacunes s’aniran administrant per “ordre d’arribada”, ja que per al Govern “totes són igual de bones i segures”.Pel que fa a les segones dosis que ja s’estan administrant, la número dos de Salut va confirmar que en els darrers tres dies s’havien inoculat un total de 2.507 dosis. En total, i d’ençà que es va iniciar el pla de vacunació dissenyat pel Govern, entre primeres i segones dosis s’han injectat fins a 35.916 vaccins, dels quals 27.613 corresponent a primeres inoculacions.En relació amb les persones inscrites a la plataforma de vacunació, la secretària d’Estat va comentar que ahir hi havia 44.234 inscrits. Mas va explicar que “de les persones que s’han apuntat per vacunar-se i ja els ha tocat per franja d’edat tenim una acceptació d’entre el 97% i el 98%”, que a la pràctica vol dir que gairebé tothom que està a la llista d’espera per rebre el vaccí acaba acudint a la cita.