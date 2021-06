França perllonga l'estat d'emergència fins al 30 de setembre

Actualitzada 01/06/2021 a les 17:43

França mantindrà fins al 30 de setembre els dispositius de l'estat d'emergència, que permeten entre altres coses seguir aplicant el toc de queda o les restriccions als moviments, així com exigir el nou certificat sanitari en certs esdeveniments per intentar contenir l'epidèmia del coronavirus.El Diari Oficial ha publicat aquest dimarts el text de la llei sobre la "gestió de la sortida de crisi sanitària" que preveu la prolongació d'aquest estat d'emergència quatre mesos més i manté una llarga paleta de restriccions que pot fer servir el Govern.Entre elles hi ha els tancaments o limitacions d'aforaments en comerços o altres establiments que reben públic, les prohibicions de concentracions a la via pública o el toc de queda, que podrà imposar-se en una franja horària que va de les 9 del vespre a les 6 del matí.Un dels elements més controvertits és el recurs al certificat sanitari que demostri haver estat vacunat, tenir un test Covid negatiu o haver superat un contagi. Es podrà exigir en esdeveniments amb grans concentracions de persones (com a regla general, amb més de 1.000) com concerts, competicions esportives, fires o salons. El text publicat en el Diari Oficial indica que fora dels casos previstos no es podrà demanar aquest certificat, i qui ho faci s'exposa a una pena de fins a un any de presó i una multa de 45.000 euros. Una manera de dissuadir els que volguessin utilitzar-lo, per exemple, per filtrar les entrades a una botiga.En la fase actual de la desescalada, han pogut obrir tots els comerços des del 18 de maig, i en particular els bars, cafès i restaurants, encara que només poden atendre en les seves terrasses (si les tenen) i amb aforaments limitats.El toc de queda va de les 9 del vespre a les 6 del matí. A partir del 9 de juny, el toc de queda es redueix i començarà a les 11 de la nit. Els bars, restaurants i cafès podran atendre també a l'interior (amb limitacions) i augmentaran els aforaments en museus, mercats, cinemes o teatres. Els estadis podran rebre fins a 5.000 espectadors.El 30 de juny està previst que desaparegui el toc de queda i que s'incrementin encara més els aforaments. El que no es contempla, de moment, és la reobertura de les discoteques.