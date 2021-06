Enxampen un cotxe andorrà a 196 per hora a l'N-260

Els mossos d’esquadra han denunciat penalment el conductor, de 56 anys, que circulava a més del doble de la velocitat permesa

Un control de trànsit dels mossos d’esquadra va enxampar dissabte passat a la tarda un conductor andorrà que circulava a 196 quilòmetres per hora a l’N-260, al terme municipal de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), quan la velocitat màxima permesa en aquell tram de la via (concretament la infracció es va constatar al quilòmetre 232) és de menys de la meitat, de 90 per hora. Els mossos van informar ahir que s’ha denunciat penalment el conductor, un home del país de 53 anys, per la presumpta autoria d’un delicte contra la seguretat en el trànsit.



