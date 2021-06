Enquesta per conèixer el malbaratament d'aliments a les llars

Actualitzada 01/06/2021 a les 10:43

El ministeri de Medi Ambient ha posat en marxa una enquesta per saber el malbaratament d'aliments que hi ha a les llars amb les respostes que els ciutadans donin a la plataforma VISC.ad. La consulta es fa per poder determinar el nivell de malbaratament alimentari de la població i "per poder tenir elements objectius en l'elaboració i redacció de l'avantprojecte de la llei d'economia circular així com també en l'elaboració del futurpla nacional de residus", segons ha informat el Govern en un comunicat.L'enquesta proposa als ciutadans pesar els aliments que malbaraten durant cinc dies amb informació detallada en la plataforma. L'executiu remarca que reduir el malbaratament d'aliments "és una de les fites dels Objectius de desenvolupament sostenible per eradicar la pobresa, protegir el planeta i garantir laprosperitat per a tothom" i recorda que segons la FAO cada any es perden al món 1.300 milions de tones d'aliments, "xifra que equivaldria a un terç dels aliments produïts, que es perden entre el camp i el consum final". I precisa que el malbaratament alimentari suposa que també es perden "els recursos necessaris per produir-los, com són l'aigua, el sòl i la biodiversitat, així com els productes químics i els combustiblesnecessaris per al cultiu i el transport" amb l'impacte que té sobre la biodiversitat, la qualitat de l'aire i les emissions de gasos d'efected'hivernacle.