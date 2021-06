Actualitzada 01/06/2021 a les 13:53

Andorra suma avui 123 casos actius de coronavirus en una nova jornada de baixada d'incidència de la pandèmia amb 19 malalts menys que ahir, segons ha informat el Govern. Els positius nous detectats en les últimes hores són només dos el que incrementa a 13.729 afectats totals al país i les recuperacion ascendeixen a 13.479 amb les 21 noves altes des de dilluns.La millora dels indicadors arriba també a l'hospital on hi ha 3 ingressats amb el virus, un menys que ahir, i tots ells a habitacions de planta. I als centres educatius hi ha encara un aula totalment confinada i dues amb part dels alumnes aïllats a domicili i altres 7 classes en vigilància passiva.La xifra de vacunes administrades augmenta fins a 36.588 amb les 672 injeccions de segones dosis que es van posar ahir al centre de vacunació de la plaça de braus.