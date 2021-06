El pas d'Andorra per Eurovisió

Actualitzada 01/06/2021 a les 06:54

De Marta Roure a Susanne Georgi, passant per Marian van de Wal, Jenny, Niki Francesca i Gisela. Aquestes són les sis cares que han representat al llarg de la història les participacions d’Andorra al festival d’Eurovisió i que el programa Fan de carpeta ha reunit telemàticament per recordar el seu pas per l’audició internacional. La història de com van arribar a Eurovisió és coneguda popularment, però les anècdotes que s’amaguen darrere la seva actuació són un fet insòlit que va sortir a la llum durant l’entrevista del programa.Entre les més destacades es troba la de Niki, qui va afirmar que la voluntat del grup era sortir en roba interior a l’escenari, però no els van deixar, i la de Jenny, que assevera públicament que el vestit que va utilitzar el 2006 al festival se l’havia comprat a l’outlet de Mango de l’avinguda Meritxell per 20 euros. A més, la Susanne va explicar que va estar a punt de no sortir a cantar perquè cinc minuts abans li faltava el cargol clau per aguantar la seva guitarra. I Gisela va parlar per primera vegada del seu vestuari a Belgrad el 2008, manifestant que el disseny era “més modern de l’època en què ens trobàvem”, però va destacar que li va encantar i “la cotilla en metall era un signe d’empoderament femení”.Enmig d’anècdotes, amb el que tots els participants van estar d’acord al llarg del col·loqui va ser que Andorra hauria de tornar a participar a Eurovisió per no perdre la tradició.