El bus turístic es torna a activar amb el 100% d'aforament fins al 31 d'octubre

El bus turístic es torna a activar des d’avui fins al 31 d’octubre per tal de “fer descobrir als passatgers d’una manera còmoda els principals atractius turístics del país a través dels diferents itineraris temàtics”, segons Andorra Turisme. Es mantenen els mateixos set recorreguts de l’any passat amb una aposta per visites a espais naturals i a l’aire lliure i itineraris per donar a conèixer els museus i les esglésies per difondre la cultura i el llegat històric del país.Els preus seran els mateixos que en anys anteriors amb 18 euros per als recorreguts dels matins i 32 euros a l’itinerari de dissabte on s’inclou el dinar. Des d’Andorra Turisme van manifestar la voluntat que aquest estiu el bus turístic pugui funcionar amb el 100% d’ocupació, adaptant les visites als espais museogràfics, després que l’estiu passat, a causa de la pandèmia, va acabar operant només amb el 50% de les places que tenia disponibles.