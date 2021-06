Actualitzada 01/06/2021 a les 07:25

Crèdit Andorrà alerta els clients d’un intent d’estafa o phishing. L’entitat ha detectat com diverses persones han rebut un correu electrònic o un SMS d’algú que es fa passar pel banc i els sol·licita dades personals, financeres o contrasenyes. Crèdit Andorrà informa que és necessari no dur a terme cap acció i esborrar el correu o missatge, i recorda que el banc no sol·licita aquestes dades.