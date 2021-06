"Bestioletes", un dels premiats del Concurs d'Iniciatives Ambientals

Actualitzada 01/06/2021 a les 20:49

El secretari d’Estat de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, ha fet entrega aquesta tarda dels premis de la 15a edició del Concurs d’Iniciatives Ambientals, juntament amb la consellera de Medi Ambient, Mobilitat i Urbanisme del comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell. Segons Govern, el concurs té l’objectiu de reconèixer i donar visibilitat als projectes i accions que es porten a terme al país, premiant les millors propostes ambientals desenvolupades tant en el curs de realització del 2020 com del primer semestre del 2021. Els àmbits giren al voltant del desenvolupament sostenible, de la sensibilització i l’educació ambiental, de la millora del medi ambient i de la qualitat de vida de les persones, i, de forma especial enguany, del foment de l’economia circular.L’acte, emmarcat en els actes de celebració de la Setmana del Medi Ambient, ha premiat cinc projectes diferents del total de vint que s’han presentat en aquesta edició. El projecte guanyador del premi especial d’enguany en favor de l’economia circular ha estat el projecte "Residu zero" presentat per la botiga "La Saboneria" d’Escaldes-Engordany. La iniciativa promou el residu zero amb la reutilització d’envasos per a la compra a granel de productes de neteja i d’higiene, amb la voluntat de col·laborar amb empreses locals.En la categoria ciutadania i empreses, el primer premi ha estat el projecte "Bestioletes" presentat per Xavier Balmes i Jordi Tena, un projecte de difusió de la fauna autòctona entre la ciutadania i el públic escolar mitjançant vídeos curtsgravats a Andorra. El segon premi ha estat per a la iniciativa "eCirc" de Marissa McDonald, dedicada a la reutilització i transformació de material promocional d’un esdeveniment per a la confecció d’obsequis per a la següent edició d’aquest mateix.En la categoria escoles, el primer premi ha estat per a la iniciativa "La botiga d’intercanvi" de l’Escola Andorrana de Maternal i Primera Ensenyança d’Ordino que s’ha desmarcat per l’alt grau de participació i implicació de tota lacomunitat educativa i afavoreix la reutilització d’objectes i material. El segon premi en aquesta categoria ha estat pel Col·legi Sant Ermengol i el seu projecte "Fabricació de sabó per la roba a partir d’oli reciclat" on s’ha valorat el seu estudi tècnic i econòmic del procés de fabricació de sabó a partir d’oli reciclat, procés que promou la reducció de residus.