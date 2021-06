"Atrapada" guanya el setè Concurs de curtmetratges

Actualitzada 01/06/2021 a les 20:43

Les alumnes del Col·legi Janer Sandra Pérez, Laia Burgos, María López i Claudia Baró han estat les guanyadores del setè Concurs de curtmetratges RECcrea amb el curtmetratge "Atrapada". Segons informa Govern, el jurat ha destacat que és un curt de gènere que ha sorprès per la factura professional, pel suspens generat, pel bon ús de la planificació i per unes actuacions excel·lents.L'acte s'ha celebrat aquesta tarda a l’Auditori Nacional. Les guanyadores han rebut un xec regal de 700 euros entregat per la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva. El certamen està organitzat pel Servei de Política Lingüística i l’Associació Ull Numamb el suport de Pyrénées Andorra i Ràdio i Televisió d’Andorra.En segon lloc, amb un premi de 500 euros, han quedat Lisa Calvet, Marc Da Costa, Frank Granados, Ian Grau, Hector Mora i Marc Salinas, del Liceu Comte de Foix, per "No et deixis caure". En aquest cas el jurat ha remarcat la sensibilitat, les bones interpretacions i una planificació molt ben treballada. El director de Màrqueting iDigitalització de Pyrénées, Àngel Alonso, ha lliurat aquest guardó.El director d’RTVA, Xavi Mujal, ha entregat el tercer premi, valorat en 300 euros, que ha estat per a Alexei Leandro, Lissandro Alves i Juan Pablo Castro, també del Liceu, per "L’últim". El jurat ha destacat l’atreviment i l’esforç que es desprèn d’aquesta proposta de ciència-ficció resultant dels dies pandèmics; un curt explicat amb solvència i recursos interessants.Dels 26 originals presentats en aquesta setena edició del RECcrea, en què han participat un centenar d’alumnes de 3r i 4t de segona ensenyança, el jurat en va seleccionar deu com a finalistes. Els tres curtmetratges guanyadors es podran veure pròximament a Andorra Televisió i es presentaran fora de concurs en el marcdel Festival audiovisual Ull Nu 2022.