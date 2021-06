Arriben 12.000 vacunes d'AstraZeneca de França

Actualitzada 01/06/2021 a les 20:14

El Servei de Farmàcia ha rebut 12.000 vials de la vacuna d'Astrazeneca procedents de França aquesta tarda, segons ha informat el SAAS a través de les xarxes socials. La cap del servei, la Doctora Elvira Gea, ha explicat que serviran per vacunar 7.200 persones amb les dues dosis, que començaran a administrar-se aquest dijous.El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va confirmar la setmana passada l'arribada del vaccins d'aquest tipus, tot i que s'esperava que fossin de la farmacèutica Moderna. “Donat el retard en el subministrament del laboratori de Moderna i com que el conveni amb França ens ho permetia, hem demanat que ens canviïn la marca de la vacuna subministrada”, va explicar.El titular de la cartera de salut també va avançar que durant el mes de juny arribaran vaccins procedents tant de Portugal com d’Espanya, pel que el percentatge de persones vacunades augmentarà i es podrà arribar al 70% de la població vacunable amb el vaccí administrat.