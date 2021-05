Una persona amb discapacitat reclama cobrar la remuneració i la pensió de solidaritat

Una persona amb discapacitat visual que va estar treballant durant quatre mesos al departament d’Estadística ha interposat un recurs a la Batllia contra el Govern per no haver rebut cap tipus de remuneració durant la seva estada laboral. Concretament, en el període comprès entre el 7 de gener del 2013 i el 30 d’abril del 2013. En aquest sentit, el demandant va treballar en un horari de jornada completa de dilluns a divendres i assegura que des del Govern se li va argumentar que no cobraria cap salari atès que ja estava percebent la pensió de Solidaritat per a Discapacitats