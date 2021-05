Salut comença a donar el certificat de vacunació de la Covid

Actualitzada 31/05/2021 a les 13:46

El ministeri de Salut ha començat a entregar el certificat que acredita que una persona ha rebut les dues dosis de la vacuna contra la Covid-19. La secretària d'Esta de Salut, Helena Mas, ha explicat aquest migdia que els ciutadans que estan rebent aquests dies la segona injecció de Pfizer o d'AstraZeneca que s'estan administrant des de dijous ja reben el document que acredita la immunització i ha assenyalat que les persones que ja tinguin les dues dosis de vacunació que no tinguin el certificat l'han de sol·licitar als centres d'atenció primària.Mas ha exposat que el certificat detalla la informació de la persona i de la pauta de la immunització on s'especifica la data i el lloc de la primera punxada, la de la segona, la fòrmula que se li ha administrat i les dades concretes del vaccí. El document està en quatre idiomes, català, castellà, francès i anglès, perquè serveixi per acreditar el nivell d'immunització a diferents països.La secretària d'Estat ha informat que ja s'han posat 35.916 vacunes amb la suma de les 2.507 segones dosis de Pfizer i d'AstraZeneca administrades des de l'actualització de dades de divendres passat i ha demanat a tots els ciutadans que estiguin convocats per rebre la segona punxada que acudeixen puntualment a la cita fixada a la plaça de braus amb el qüestionari de salut omplert.Helena Mas ha comentat que les dosis d'AstraZeneca que enviarà França aquesta setmana en una data que no ha concretat es preveu que es comencin a posar dijous i ha recordat que la setmana vinent arribaran vaccins de Pfizer des d'Espanya i també els fàrmacs que subministrarà Portugal. I ha remarcat que el criteri per administrar els fàrmacs serà com fins ara en funció de la disponibilitat de vacunes i de la franja d'edat a qui correspongui la inoculació, que ara està en 42 anys per a la primera dosi, i potser es convoca als professionals de la restauració de manera immediata. Mas ha remarcat que Salut considera que totes les vacunes són segures i garanteixen el mateix nivell de protecció contra el virus i per això es posen de manera general a tota la ciutadania.La secretària d'Estat ha manifestat que ja hi ha 44.234 i que entre el 97 i el 98% dels inscrits han acudit a la cita quan se'ls ha convocat. I ha reiterat que ja hi ha un 42% de la població vacunable que ha rebut una dosi del vaccí.