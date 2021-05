“El meu repte és que es conegui aquesta figura i s'hi tingui confiança”

El darrer consell d’administració de la CASS va nomenar Judith Silvestre com a nova defensora de l’afiliat. L’advocada ens rep al seu despatx per comentar aquest nomenament.



Com va anar el procés d’elecció?

Va sortir el concurs publicat al BOPA, en què es podia presentar qui complís els requisits de formació i altres que hi havia. I s’havia de presentar una proposta econòmica, una carta de motivació i una entrevista personal. I dimarts passat em van notificar que havia estat l’escollida.



Quines van ser les motivacions que la van dur a presentar-s’hi?

Són molt similars a les que em van fer estudiar Dret. Ho