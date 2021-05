Regulació imminent del règim de concessions per construir i explotar instal·lacions

El reglament que ha de permetre que la inversió privada entri en el sector energètic regularà el que ja va quedar plasmat a la Llei de FEDA i del règim de les activitats del sector elèctric, el fred i la calor que es va aprovar el març del 2016 i que preveia dues noves fórmules per tal de disposar de les infraestructures necessàries per assolir una major autonomia energètica: les concessions administratives i les societats dependents de FEDA. Noves fórmules, apunta el director de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, perquè “el sector públic no té la