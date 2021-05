Govern organitza diverses activitats per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient

Actualitzada 31/05/2021 a les 12:06

El Govern s'ha sumat un any més al Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny, organitzant diverses activitats durant tota la setmana. Sota el lema 'Reimagina, recrea, restaura', aquest dia pretén sensibilitzar la població sobre el perill que suposa pel planeta la sobreexplotació i la destrucció dels ecosistemes i la importància de la seva restauració. A més, aquesta jornada marca l'inici del Decenni de les Nacions Unides sobre la Restauració dels ecosistemes.Entre les activitats previstes pel ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat hi ha la distribució d'embuts per reciclar oli usat a les escoles verdes del país. Més enllà dels centres educatius, tothom que vulgui podrà anar a buscar a les oficines d'Andorra Sostenible petits contenidors per poder reciclar cartró, paper i envasos a casa, oficines o qualsevol altre espai.A més, demà està prevista l'entrega de premis del concurs d'iniciatives ambientals 2020-2021 que reconeixerà i donarà visibilitat als projectes i accions que es porten a terme al país en matèria ambiental. Aquest any es dona un premi especial sobre economia circular. Una altra de les activitats previstes és aquest dimecres a les 18 h, en què es farà una sortida guiada al Parc Natural del Comapedrosa. Per assistir a aquest acte i per recollir contenidors, cal fer una reserva prèvia trucant al telèfon +376 603 000 o a través del correu andorrasostenible@andorra.ad.Finalment, i ja des d'un punt de vista més tècnic, el Govern ha previst una reunió de la Comissió de coordinació i desenvolupament de l’Estratègia nacional de la biodiversitat d’Andorra així com la signatura d’un conveni amb l’Andorra Esports Clúster en el marc de la setmana del Medi Ambient. L'objectiu és promoure les bones pràctiques ambientals en la celebració d’esdeveniments esportius.