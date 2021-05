El sector públic augmenta a 2.726 empleats

Actualitzada 31/05/2021 a les 11:07

L'Administració General tenia 2.726 treballadors a finals del 2020 que representen un increment de l'1,8% en comparació amb els 2.678 que acumulava en acabar el 2019, un augment de 48 empleats, segons publica Estadística aquest matí. Els salaris del sector públic van sumar 90,8 milions, un 0,4% més que el total del 2019 mentre que la massa salarial per persona baixa un 1,4%, segons precisa el departament.El recull detalla que el 60% del personal públic són funcionaris, 1.643 persones, el que representa un descens de l'1,7% respecte l'any anterior i el volum de treballadors públics de caràcter indefinit puja un 5% amb 458 empleats que suposen un 17% del total i es destaca que el personal interí torna a augmentar l'últim any amb un creixement del 10,4%.La variació en percentatges més elevada s'ha donat en els contractats de relacions especials amb un 13,6% de personal en passar de 22 a 25 empleats. Al cos diplomàtic hi ha un alça del 9,1% d'alça en passar de 33 a 36 treballadors i el cos penitenciari augmenta un 6,6% ja que tenia 61 empleats a finals del 2019 que un any després n'eren 65. El cos general ha sumat 22 treballadors nous i n'acumula 925 i el cos d'ensenyament creix en 19 empleats fins als 993 en acabar l'any passat. Les baixades es registren al cos de policia que passa de 249 efectius a 244 i els banders són un menys amb 18 agents en total.La distribució del personal és d'un 59% de dones, 1.603 en total i 1.123 són homes (41%) que es precisa que estan repartits "de forma desigual" entre els diferents cossos de l'administració. La franja d'edat majoritària està entre els 25 i els 54 anys, amb un 81% del global que es concreta en 2.205 persones i creix el personal del tram entre 55 i 64 anys amb 448 treballadors que suposen un 16% del total mentre que el 2019 eren el 8,7% dels treballadors públics. El departament d'Estadística remarca que també augmenten els empleats amb edats de 15 a 24 anys que passen de ser 34 a 53 fins al desembre passat. El 85% del personal té la nacionalitat andorrana, 312 persones són espanyoles, 30 franceses, 16 portuguesos i 39 empleats pertanyen al grup d'altres nacionalitats.