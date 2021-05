El Govern farà una reunió pública a Ordino sobre el projecte de Grifols

La consellera Carine Montaner confirma que assistirà virtualment a la trobada

El Govern i el comú d’Ordino han preparat una reunió informativa oberta als veïns per tal d’explicar el projecte del centre d’investigació que Grifols tirarà endavant a la parròquia. La voluntat de les dues administracions és resoldre els neguits que puguin tenir els veïns i presentar el projecte públicament per tal d’esvair qualsevol mena de dubte al voltant de què es farà realment. L’acte se celebrarà el dimecres 2 de juny a les 21.00 hores a l’Andorra Congrés Centre d’Ordino (ACCO) i per assistir-hi presencialment caldrà fer una reserva prèvia de la localitat trucant al 878 173. L’aforament serà limitat