El bus turístic es reactiva al 100% fins al 31 d'octubre

Actualitzada 31/05/2021 a les 15:54

El bus turístic torna a estar operatiu des de demà 1 de juny fins al 31 d'octubre amb la voluntat de servir per "fer descobrir als passatgers d’una manera còmoda els principals atractius turístics del país a través dels diferents itineraris temàtics", segons remarca Andorra Turisme. El servei manté els mateixos set recorreguts de l'any passat amb una aposta per visites a espais naturals i a l'aire lliure i itineraris per donar a conèixer els museus i les esglésies per difondre la cultura i el llegat històric del país i amb punts destacats com el mirador del Roc del Quer o el llac d’Engolasters.El servei manté els preus d'anys anteriors amb 18 euros per als recorreguts dels matins i 32 euros a l’itinerari de dissabte on s'inclou el dinar. Els infants de 4 a 12 anys tindran un descompte del 50% i l'entrada dels infants de 0 a 3 anys serà gratuïta. Els tiquets es podran adquirir com ja és habitual a través de la pàgina web visitandorra.com, a les oficines de turisme, als hotels, als operadors turístics i al punt de venda d'Illa Carlemany.Andorra Turisme remarca que la valoració dels usuaris del bus turístic el 2019 va ser de 9,1 "el que permet assegurar un alt grau de satisfacció respecte del servei i les visites proposades" i que aquest estiu es recupera l'aforament del bus fins al 100% de les places disponibles, després de funcionar al 50% del juliol al setembre de l'any passat, tot i que les visites als espais museogràfics i culturals s’adaptaran a les restriccions establertes en cada moment.