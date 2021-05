Detectats 34 contagis des de divendres

Actualitzada 31/05/2021 a les 15:13

La pandèmia deixa 34 positius nous des de divendres segons ha anunciat la secretària d'Estat de Salut aquest migdia, el que situa en 13.727 el total d'afectats pel virus. Helena Mas ha indicat que hi ha 142 casos actius, vuit menys que la setmana passada, i la xifra de recuperats augmenta a 13.458.El nombre d'ingressats amb la Covid a l'hospital es manté en 4 pacients a planta sense afectats a l'UCI i Mas ha destacat que tots els malalts que arriben al centre hospitalari són persones que no s'han vacunat o que han rebut la dosi recentment quan ja es trobaven en període d'infecció i ha recalcat que les dades mostren un descens que està motivat per l'augment del nivell de vacunació.El virus fa que Salut mantingui tancada una classe pels positius detectats i dues amb part dels alumnes confinats a domicili i a més hi ha 11 aules en vigilància passiva.Helena Mas ha indicat que el Gover estudiarà en la reunió de consell de ministres de dimecres si hi ha canvis en les restriccions per la pandèmia però que de moment no es pot avançar si s'alleugerirà alguna mesura vigent.