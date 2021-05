Actualitzada 31/05/2021 a les 18:20

Crèdit Andorrà ha alertat als seus clients d'un intent d'estafa o phishing. L'entitat ha detectat com alguns clients han rebut un correu electrònic o un SMS d'algú que es fa passar per l'entitat i sol·liciten dades personals, financers o contrasenyes. Crèdit Andorrà ha demanat que en aquest cas cal no fer res i suprimir el correu o missatge. A més, ha recordat que el banc mai demanarà als clients que introdueixi el seu usuari o contrasenya a través d'un enllaç en un correu electrònic o per SMS.