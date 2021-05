Andorra Turisme i els comuns creen 40 recorreguts d'entrenaments de curses de muntanya

Actualitzada 31/05/2021 a les 09:54

Andorra Turisme i els set comuns han creat 40 itineraris per fer entrenaments de curses de muntanya amb l'objectiu de "captar el segment de turisme esportiu i fomentar hàbits saludables", ha anunciat Andorra Turisme en un comunicat aquest matí. L'entitat remarca que el Principat acull diferents competicions "de trail run renom internacional" des de fa anys i té molts aficionats a les curses de muntanya que utilitzen camins ja existents per realitzar els entrenaments.Els quaranta recorreguts es reparteixen per tot el territori i s'han identificat entre cinc i set itineraris per cada parròquia. La iniciativa vol "facilitar aquesta pràctica esportiva i gràcies a l'entorn, l'orografia i l'alçada que ofereix el Principat es proposen rutes dissenyades específicament per a l'entrenament d'esportistes però que també poden ser itineraris aptes per al públic en general que estigui en bona forma física", assenyala Andorra Turisme. La tasca per crear la nova oferta ha consistit a "identificar i trackejar diferents itineraris ubicats a totes les parròquies del país i catalogar les rutes en funció del nivell de dificultat tenint en compte la distància i el desnivell acumulat".Els 40 recorreguts es poden trobar a l'aplicació Andorra Guides, a la web visitandorra.com i a les dels comuns.