Actua ha atorgat 150 subvencions a petites i mitjanes empreses

Actualitzada 31/05/2021 a les 13:05

Actua ha donat el tret de sortida a la quarta edició del programa d'ajut a petites i mitjanes empreses, del qual fins al moment se n'han beneficiat un total de 150 Pimes. Ho han presentat aquest matí el ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d'Actua, Jordi Gallardo, i la directora de l'entitat, Judit Hidalgo. Segons han informat, la novetat respecte a altres edicions del programa d'ajuda és la reducció de l'import de subvenció, la qual se situa en 5.000 euros per companyia que passi el procés de selecció, mil euros menys que en les darreres edicions.Gallardo ha apuntat que la partida destinada al programa de subvenció es troba en 180.000 euros i ha matisat que la disminució de l'import per empresa es deu al fet que "hem analitzat les sol·licituds que hem tingut fins al moment i hem vist que la majoria de projectes que se'ns presenten requereixen aquest capital" i perquè "també ens permetrà poder arribar a donar suport a més Pimes". Cal recordar que en l'edició de l'any passat l'organisme va atorgar la subvenció de 6.000 euros a 51 empreses, de les quals un 33% van ser destinades a Pimes amb una facturació anual d'entre zero i 50.000 euros. Quant als projectes més sol·licitats, Hidalgo ha indicat que més del 50% "tenen a veure amb la creació de pàgines web" i "el posicionament internacional".