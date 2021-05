Govern espera a vacunar uns quinze reclusos per donar llum verda als vis-a-vis

El centre penitenciari de la Comella és un dels darrers espais que encara té importants restriccions a causa de la pandèmia. Una de les més rellevants és que, des que es va decretar l’alerta sanitària, els interns no han pogut tenir visites familiars, la qual cosa popularment es coneix com a vis-a-vis. Fonts de Govern van admetre que sí, que els protocols que el ministeri de Salut té establerts a la presó encara impedeixen aquesta pràctica i es deu al fet que, tot i que una part dels interns ja estan vacunats, per edat, encara en resta una franja important.



Aquesta