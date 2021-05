L’Autoritat Aeronàutica d’Andorra emet un dur informe contra el projecte de la Cambra

El projecte de l’aeroport internacional que la Cambra de Comerç vol promoure al Bosc del Moretó, a la zona de Grau Roig, no convenç l’Autoritat Aeronàutica d’Andorra. En un informe de 39 pàgines, desgrana les contradiccions que té la iniciativa de la Cambra i en demana repensar tant l’ubicació com les dimensions, en cas que es vulgui tirar endavant un projecte d’aquestes característiques a Andorra. El text pren de partida les dues aportacions fetes per la cambra que són Feasibility study for the creation of a new airport in ANDORRA - NAVBLUE i Aeroport International d'Andorre, Etude de Faisabilité Technique

