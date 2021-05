La Creu Roja fa una campanya per a joves

Actualitzada 30/05/2021 a les 06:48

La Creu Roja Andorrana va llençar ahir una nova campanya a les xarxes socials per tal d’atreure les persones més joves del Principat. Sota el lema “Ets jove i tens ganes d’aportar el teu granet de sorra per canviar el món en què vius?”, l’entitat sense ànim de lucre busca augmentar el seu equip per tal de poder “fer pinya” i continuar creixent per tirar endavant els nous projectes.