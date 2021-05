Govern i Ordino organitzen una reunió pública per explicar el projecte de Grífols

Actualitzada 30/05/2021 a les 13:15

El Govern i el comú d'Ordino han preparat una reunió informativa oberta als veïns per tal d'explicar el projecte del centre d'investigació que Grífols tirarà endavant a la parròquia. La voluntat dels dos executius és resoldre els dubtes que puguin tenir els veïns i presentar el projecte per tal d'esvair qualsevol tipus de dubte al voltant de què es farà realment. Cal tenir en compte que el Quart d'Ordino, que és el propietari de l'Hotel Casamanya, encara no s'ha pronunciat publicament sobre el projecte.