El dia de l’Orgull Friki que es va celebrar el 25 de maig va demostrar una cosa: aquesta cultura ara mateix està de moda i es troba més viva que mai

La cultura friki viu, sens dubte, el moment més gloriós des que se la reconeix com a tal. I aquest fet es plasma amb la celebració del Dia de l’Orgull Friki, que va ser el passat 25 de maig, una diada jove, ja que només fa 15 anys que està reconeguda. “És el millor moment. Ser friki està de moda!”, va exclamar el Johnatan Gonzàlez, president de Frikis Andorra. A més a més, Gonzàlez va donar una explicació a per què ara mateix s’estan vivint els feliços anys frikis. “Abans sí que et miraven amb cara d’espant. Però ara tot