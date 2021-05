Actualitzada 30/05/2021 a les 06:47

El cos de Banders va aprofitar les xarxes socials per tal de fer pedagogia per mantenir la cura de la fauna que té el país. Així doncs, en un tuit acompanyat d’un vídeo van demanar a tothom que trobés algun pollet de qualsvol espècie que el tornés a ubicar al seu niu per rebre l’alimentació que li facilitin els progenitors, o el deixés a la mateixa zona i no se l’emportés a casa o el cambiés de lloc.