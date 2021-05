Els argentins ja superen els britànics que viuen a Andorra

Actualitzada 30/05/2021 a les 06:54

Andorra està veient com la situació econòmica i social a l’Argentina també la influeix, de manera que s’estan rebent fins al triple de sol·licituds de residència de professionals argentrins, sobretot lligats al sector de la salut, que busquen una oportunitat a Europa que, a dia d’avui, no tenen al seu país.Actualment, a Andorra, els espanyols, portuguesos i francesos són, per aquest ordre, les principals nacionalitats estrangeres, amb la britànica com la que fins ara era la quarta i que ha estat desbancada per l’arribada d’argentins, que freguen els mil. S’està detectant un creixement exponencial de dos tipus de perfils d’immigrants argentins. D’una banda, un perfil amb estudis, majoritàriament del camp de la salut, que disposen de la possibilitat d’ingressos mitjans o alts i, d’altra banda, els temporers, joves amb una educació mitjana que busquen sortir del seu país per la situació econòmica, les possibilitats d’un futur a Europa i motivats pels estrictes confinaments de la pandèmia a l’Argentina.