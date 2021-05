Els abonats en telefonia mòbil disminueixen un 2,4% a l'abril

Actualitzada 30/05/2021 a les 06:46

Els abonaments per telefonia fixa registrats el mes d’abril se situen en 48.712 abonats, un 1,6% més que el mateix mes de l’any passat, quan hi havia 47.968 abonats, dada que suposa un increment de 744 persones. Les dades del departament d’Estadística destaquen que el nombre d’abonaments en serveis de telefonia mòbil, en canvi, ha davallat un 2,4% amb un total de 86.033, 2.083 abonats menys que l’abril de 2020. Pel que fa al tràfic per internet en gigues, l’abril se situa en 9,23 milions de GB, la qual cosa representa una valoració negativa del -3,3% respecte al mes d’abril de l’any anterior. Mentre que per a l’internet de banda ampla es registra una variació percentual positiva, del +1,7%, respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un total de 37.732 abonats, 631 persones més que l’any passat.Quant al tràfic telefònic en minuts sense internet, durant el mes d’abril del 2021 se situa en 14,18 milions, dada que representa una variació percentual negativa del -13,2% respecte al mes d’abril de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 10,09 milions de minuts (71,2% del total i equivalent a un -14,9% respecte a l’any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 4,08 milions de minuts (28,8% del total i un -8,6% respecte a l’any anterior).El consum d’energia ha registrat una caiguda a Andorra en els últims mesos. A l’abril el consum d’energia ha estat de 12.125,1 TEP i de 39.556,47 MWh, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes d’abril de l’any anterior del +94,2% per al consum en TEP i del +12,8% per al consum en MWh. En canvi, de gener a abril del 2021 hi ha hagut un consum de 58.350,5 TEP i de 183.623,6 MWh, fet que suposa una variació negatia del -10,3% en TEP i un decreixement del -7,5% en MWh, respecte al mateix període de l’any 2020.