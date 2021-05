Aquesta dada suposa un 9,25% del total

de persones controlades, que han estat 984

La policia va controlar 984 conductors de motos, dels quals 91 van ser sancionats per infringir un total de 102 articles del Codi de la circulació en la campanya adreçada als conductors de motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs, que va dur a terme del 3 al 23 de maig. Aquesta dada suposa un 9,25% de conductors sancionats respecte als controlats. En aquest context, del total van imposar-se 76 sancions per deficiències tècniques i/o administratives, com ara per circular sense llum d’encreuament, anar sense el casc ben cordat, no tenir la categoria del permís que corresponia, no disposar del distintiu d’ITV

#1 Prou contaminació acústica!

(29/05/21 07:19)