Actualitzada 29/05/2021 a les 06:50

El departament d’Afers Culturals de l’ambaixada de França a Andorra va anunciar ahir que l’espectacle La Volonté du Fou, a càrrec de l’Escola superior de les arts del circ de Tolosa de Llenguadoc quedava ajornat a causa de l’amenaça de pluja que hi ha per avui. Així doncs, ja s’ha establert una nova data per tal que es pugui dur a terme la representació, que serà el 17 de juliol.