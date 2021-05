Espot afirma que "no hem fet res clandestí" en l'assessorament per la llei d'actius virtuals

Actualitzada 29/05/2021 a les 14:01

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat aquest matí en la Diada del Canòlich l'actuació de l'executiu amb la contractació del bufet d'advocats Cases & Lacambra i els serveis d'assessorament que aquests faran en relació amb la llei d'actius virtuals. "No hi ha cap tipus d'ingerència" afirma Espot, respecte les crítiques per part de consellers generals sobre l'extralimitació del Govern. A més a més, el cap de Govern ha posat de manifest que "volem fer les coses amb màxima cura perquè estem parlant d'una llei i d'una temàtica que té la màxima complexitat".El que sí que ha reconegut Espot és l'error en la publicació del BOPA "com ja va fer el ministre Jover en roda de premsa" i ha afegit que "no hem fet res de manera clandestina" i ha recordat que l'adjudicació directa de 75.000 euros va ser publicada al Butlletí Oficial.